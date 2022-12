FIFA World Cup: हार के बाद रो पड़े रोनाल्डो, मोरक्को की जीत पर सुंदर पिचाई समेत एलन मस्क ने इस अंदाज में दी बधाई 

नई दिल्ली. FIFA World Cup 2022 में एक बड़ा उलटफेर करते हुए मोरक्को ने पुर्तगाल को खिताबी दौड़ से बाहर कर दिया. फ़ुटबॉल विश्व कप के इतिहास में यह सबसे बड़ा उलटफेर क्वार्टर फ़ाइनल में हुआ. फुटबॉल विश्वकप शुरू होने से पहले मोरक्को की जीत पर कोई भी शर्त लगाने को तैयार नहीं था. लेकिन इस साधारण टीम ने ऐसा असाधारण काम किया, जिसे कई दशकों तक याद रखा जाएगा.

क्वार्टर फाइनल में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो के नेतृत्व वाले पुर्तगाल को 1-0 से हराकर मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है. इसके साथ ही विश्वकप में पुर्तगाल का सफर खत्म हो गया और रोनाल्डो का अपने करियर में कभी भी विश्वकप खिताब जीतने के लिए सपना टूट गया.

रो पड़े रोनाल्डो, फैंस हुए भावुक

रोनाल्डो के फैन्स के लिए यह काफी भावुक क्षण था. पुर्तगाल की हार के बाद सोशल मीडिया पर रोनाडो की आंसुओं वाली तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे. फुटबॉल विश्वकप इतिहास के इस सबसे बड़े उलटफेर पर एलन मस्क से लेकर सुंदर पिचाई तक कई वर्ल्ड लीडर्स भी हैरान रह गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं का इजहार किया.

ये भी पढ़ें- क्रिकेट के मैदान पर खेला गया था फुटबॉल का पहला आधिकारिक मैच, एंट्री के लिए दर्शकों ने चुकाए थे पैसे

सुंदर पिचाई से लेकर एलन मस्क ने मोरक्को को दी बधाई

गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने मोरक्को की जीत को ऐतिहासिक क्षण बताया. उन्होंने ट्वीट किया “माराकेश (सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, जहां मैं गया हूं) के दृश्यों को देखना अद्भुत है. ऐतिहासिक क्षण – सेमीफाइनल में जगह बनाने वाला पहला अफ्रीकी देश – मोरक्को को बधाई!”

Watching the scenes in Marrakech (one of the most beautiful cities that I have been to) is amazing. Historic moment – first African country to make it to the semis – Congrats Morocco!

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 10, 2022