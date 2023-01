खूब बनाया पैसा और अब कर्मचारियों से धोखा! छंटनी से भड़का अल्फाबेट वर्कर यूनियन, कहा- ये फैसला मंजूर नहीं

नई दिल्ली. Google की पेरेंट कंपनी अल्‍फाबेट अल्फाबेट (Alphabet) में छंटनी को लेकर कर्मचारी यूनियन भड़क गया है. इस संगठन ने इस फैसले को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है. वर्कर्स यूनियन का कहना है कि मुनाफा कमाने के बाद भी कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है. 20 जनवरी को कंपनी ने कहा कि वह 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रही है.

छंटनी में कर्मचारियों की इस संख्या से दुनियाभर में गूगल की 6 फीसदी वर्क फोर्स कम हो जाएगी. सीईओ सुंदर पिचई (Sundar Pichai) ने एम्पलाइज को भेजे ईमेल में कहा कि वह छंटनी के फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं.

“कंपनी का फैसला अस्वीकार्य व्यवहार”

अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन (AWU) ने नौकरी में कटौती को कंपनी का “अस्वीकार्य व्यवहार” करार दिया. इन लोगों का कहना है कि पिछले साल कंपनी ने अकेले 17 बिलियन डॉलर प्रॉफिट अर्जित किया था. 1100 से ज्यादा सदस्यों के अनौपचारिक ट्रेड यूनियन ने यह भी कहा कि अल्फाबेट के सबकॉन्ट्रेक्टर्स का बड़ा वर्कफोर्स इस बात का प्रमाण है कि लोग सुरक्षित रोजगार के लिए कंपनी पर भरोसा नहीं कर सकते. AWU ने एक बयान में कहा, “यह भयावह है कि हमारी नौकरियां खतरे में हैं.”

