सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को दिया दिवाली का तोहफा, PF पर 8.5% ब्याज दर बरकरार

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर देशभर में करीब 5 करोड़ से अधिक नौकरीपेशा लोगों को शानदार तोहफा दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एंप्लाई प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ (Employees’ Provident Fund) पर 8.5 फीसदी ब्याज को मंजूरी दी है.

रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO) के 5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के लिए दिवाली से ठीक पहले यह एक अच्छी खबर है. श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी सीबीटी (Central Board of Trustees) ने इस साल मार्च में पिछले वित्त वर्ष के लिए एंप्लाई प्रोविडेंट फंड जमा पर 8.5 फीसदी ब्याज दर तय की थी. सीबीटी ईपीएफओ का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च बॉडी है.

Govt approves 8.5 pc rate of interest on employees’ provident fund for 2020-21: Sources

— Press Trust of India (@PTI_News) October 29, 2021