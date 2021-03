निवेशकों को मिलेगी सहूलियत, केंद्र सरकार लॉन्च करेगी 'आत्मनिर्भर निवेशक मित्र' पोर्टल

केंद्र सरकार देश में निवेश को बढ़ावा देने और घरेलू निवेशकों की मदद के लिए जल्द ही 'आत्मनिर्भर निवेशक मित्र' (Atmanirbhar Niveshak Mitra) पोर्टल लॉन्च करेगी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री (Commerce and Industry Ministry) ने शुक्रवार को यह कहा. मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल अभी टेस्टिंग फेज में है और 1 मई, 2021 को इसे लॉन्च किया जाएगा.मंत्रालय ने कहा कि इसका वेब पेज क्षेत्रीय भाषाओं में और मोबाइल ऐप के तौर पर भी उपलब्ध होगा. इस पोर्टल पर केन्द्र और राज्यों की नीतियों और नई पहलों के बारे में दैनिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें विभिन्न प्रकार की मंजूरियों, लाइसेंसों, विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों, विनिर्माण कलस्टर से जुड़ी सूचनाओं और भूमि उपलब्धता और लागू टैक्सेशन सिस्टम के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी.कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) यह पोर्टल विकसित कर रहा है.यह पोर्टल निवेशकों को इंफॉर्म्ड फाइनेंशियल और इंवेस्टमेंट डिसिजन लेने में मदद करेगा.इसके अलावा यह उन्हें निवेश के मौकों, इंसेंटिव और टैक्स के साथ रॉ मटीरियल की उपलब्धता, फंडिंग के सोर्स, टेंडर की जानकारियां, ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा.