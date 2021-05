केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा! ESLGS योजना का किया विस्तार, अब कम ब्याज दर पर मिलेगा 2 करोड़ तक का लोन

नई दिल्ली. कोरोना की दूसरी लहर के कारण हुए आर्थिक घाटे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने रविवार को बड़ी घोषणा की है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme ECLGS) का विस्तार किया है. ईसीएलजीएस 4.0 (ECLGS 4.0) के तहत, अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों को ऑन साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए दिए गए 2 करोड़ तक के लोन पर 100% गारंटी कवर दिया जाएगा. बता दें कि इस पर 7.5 फीसदी की ब्याज दर तय की गई है.



इसके अलावा सरकार ने ECLGS 1.0 स्कीम की अवधि भी बढ़ाने का फैसला किया है. इस स्कीम की वैलिडिटी बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक या फिर जब तक 3 लाख करोड़ का लोन नहीं बांट दिया जाता है, तब तक करने का फैसला किया है. इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक लोन डिस्बर्समेंट करना होगा.



100% guarantee cover to loans up to Rs 2 crore to hospitals/nursing homes/clinics/medical colleges for setting up on-site Oxygen generation plants, interest rate capped at 7.5% under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 4.0: Ministry of Finance pic.twitter.com/ln73Jxzeii