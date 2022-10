टैक्सपेयर्स को राहत, अब 7 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Report) दाखिल करने की समय सीमा 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2022 कर दी है. इससे पहले समय सीमा 30 सितंबर, 2022 थी.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट दाखिल करने में टैक्सपेयर्स और अन्य हितधारकों को आ रही परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2022 करने का फैसला लिया है.’’

CBDT extends the due date for filing of various reports of audit for Assessment Year 2022-23 from 30th September, 2022 to 7th October, 2022 for certain categories of assessees. Circular No. 19/2022 dated 30.09.2022 issued pic.twitter.com/QoKpaFRXwV

