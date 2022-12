e-daakhil पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कंज्यूमर, सरकार ने टेम्पलेट को दिया अंतिम रूप

नई दिल्ली. कई बार ऑनलाइन शॉपिंग ठगी हो जाती है. दुकानदार भी आपके साथ किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी करता है. ये ठगी गलत सामान या सेवाओं से जुड़ी हो सकती है. कई बार कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र भी ठीक से आपकी मदद नहीं करता है. अब ऐसे मामलों में कंज्यूमर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने कंज्यूमर शिकायतों को ‘ई-दाखिल’ (e-daakhil) के जरिए ऑनलाइन दर्ज कराने के एक टेम्पलेट को अंतिम रूप दे दिया है. ऐसा होने से कंज्यूमर कमीशनंस (Consumer Commissions) में वास्तविक मामलों को दर्ज कराना अधिक आसान हो जाएगा.

कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुवाहाटी में आयोजित कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्कशॉप को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘‘इस टेम्पलेट को बहुत जल्द लागू करने के साथ प्रसारित कर दिया जाएगा. इस तरह कंज्यूमर कमीशनंस को देशभर में ई-दाखिल के जरिए दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है.’’

Consumers can lodge their complaints with the Consumer Commissions through their local CSC at https://t.co/g9z6Bi37S0.#edaakhil #consumercommssions #AapkiapniJagriti #JagoGrahakJago #ConsumerRights #consumer pic.twitter.com/hGiXJPgRBM

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) November 29, 2022