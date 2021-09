आम आदमी को झटका, नैचुरल गैस की कीमत में 62 फीसदी का इजाफा, महंगी होगी CNG गैस

नई दिल्ली. आम आदमी की परेशानियां बढ़ने वाली है. सरकार ने नैचुरल गैस (Natural Gas) की कीमत में 62 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नैचुरल गैस का उपयोग फर्टिलाइजर, बिजली उत्पादन और सीएनजी गैस (CNG Gas) गैस तैयार करने में होता है.

आदेश के मुताबिक पब्लिक सेक्टर की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) जैसी कंपनियों को नामांकन आधार पर आबंटित क्षेत्रों से उत्पादित नैचुरल गैस की कीमत 1 अक्टूबर से अगले छह महीने के लिये 2.90 डालर प्रति 10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगी.

Govt hikes price of natural gas — used to make fertilisers, run power plants and converted to CNG — by 62 pc: Official order

— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2021