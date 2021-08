सरकार की एक और पहल, 26 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा ई-श्रम पोर्टल, देश के हर कामगार को मिलेगा योजनाओं का लाभ

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार असंगठित श्रमिकों के लिए एक और पहल करने जा रही है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) 26 अगस्त को देश भर के लगभग 43.7 करोड़ असंगठित श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) लॉन्च करने जा रही है. सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच सकेगा.

देश भर के असंगठित श्रमिक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते है उनका पहचान पत्र और आधार कार्ड की तर्ज पर इनके कार्य के अनुसार रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा ताकि इनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाकर क्रियान्वित की जा सके.



इस योजना के तहत देश में मौजूद 54 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर किया जाएगा. इसी रजिस्ट्रेशन के सहारे देश में असंगठित और संगठित श्रमिकों की संख्या का पता लगाया जाएगा.

An Interactive Session will be held with Trade Union Leaders on e-SHRAM Portal along with the Unveiling of e-SHRAM Portal Logo on 24th August, 2021.#ShramevJayate pic.twitter.com/TtRBNfAjrY

