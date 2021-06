इकोनॉमी के लिए राहत भरी खबर, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ दोगुना

नई दिल्ली. कोरोना संकट के बीच इकोनॉमी के लिए राहत भरी खबर मिली है. चालू वित्त वर्ष में टैक्स कलेक्शन में तेज बढ़त दर्ज हुई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax collections) दोगुना से ज्यादा होकर 1.85 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शामिल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स (Corporate Income Tax) कलेक्शन 74,356 करोड़ रुपये जबकि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (Security Transaction Tax) समेत पर्सनल इनकम टैक्स 1.11 लाख करोड़ रुपये रहा.



सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि वापस की गई टैक्स राशि को हटाकर नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक अप्रैल से 15 जून के बीच 1,85,871 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 92,762 करोड़ रुपये था. यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 100.4 फीसदी की वृद्धि हुई है.



Net Direct Tax collections for FY 2021-22 at Rs. 1.86 lakh crore, show growth of over 100% over collections of corresponding period in preceding yr.Advance Tax collections for the first quarter of FY 2021-22 are at Rs. 28,780 crore &show a growth of 146% over same period last yr pic.twitter.com/fgUCmVuO1j