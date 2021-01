Tata Communications में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार, 8000 करोड़ मिलने की उम्मीद

चालू वित्त वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Tata Communications Ltd) यानी पूर्व की विदेश दूरसंचार निगम लिमिटेड (VSNL) में अपनी बची हुई पूरी 26.12 फीसदी हिस्सेदारी को बेचेगी. इसके लिए सरकार ओएफएस (Offer For Sale) लेकर आएगी. टीसीएल (TCL) में मौजूदा हिस्सेदारी को बेचकर सरकार को 8 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं.केंद्र सरकार की योजना के तहत टाटा कम्युनिकेशंस में सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेची जाएगी, वहीं कुछ हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए स्टॉक मार्केट में बेची जाएगी. CNBC-TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी यह तय नहीं हुआ है कि कितने शेयर ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे और कितने शेयर टाटा ग्रुप खरीदेगी. लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने नाम नहीं बताने की शर्त कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (Cabinet Committee on Economic Affairs) ने 16 फीसदी हिस्सेदारी ओएफएस के जरिए बेचने की मंजूरी दी है और बची हुई 10.16 फीसदी हिस्सेदारी टाटा को बेचने का फैसला किया गया है.इसके लिए DIPAM ने मर्चेंट बैंकर्स और सेलिंग ब्रोकर्स को बिड आमंत्रित किए हैं. इसके लिए बोली लगाने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तय की गई है और 4 फरवरी को इसके बिड्स ओपन होंगे. सरकार ने इस ट्रांजैक्शन को 20 मार्च, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है. आपको बता दें कि वीएसएनएल को 2002 में प्राइवेटाइज किया गया था और इसका नाम बदलकर टीसीएल हो गया था.वित्त वर्ष 2020-21 के Q3 नतीजों के ऐलान के बाद टाटा कम्युनिकेशंस के शेयरों में बुधवार को शुरुआती कारोबार में 7 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली. दोपहर 1.20 में कंपनी के शेयर एनएसई पर 6.63 फीसदी की गिरावट के साथ 1054.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे. वहीं, बीएसई पर इसके स्टॉक्स 6.66 फीसदी टूटकर 1054.75 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे.आपको बता दें कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटड मुनाफा 19.6 फीसदी गिरकर 309.4 करोड़ रुपये रह गया जो पिछली तिमाही में 384.8 करोड़ रुपये रहा था. वहीं, Q3 में कंपनी के आय में 4.1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली और यह 4222.8 करोड़ रुपये रही, जो कि पिछले तिमाही में 4401.1 करोड़ रुपये थी. तीसरी तिमाही में कंपनी की अन्य आय 8.2 करोड़ रुपये रही है जो कि पिछली तिमाही में 76.1 करोड़ रुपये थी.