नई दिल्‍ली. सरकारी और प्राइवेट नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि ग्रेच्‍युटी (Gratuity) में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा. राज्‍यसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली (Minister of State for Labor and Employment Rameshwar Teli) ने एक प्रश्‍न के जवाब में कहा कि कर्मचारियों को साल के 15 दिनों के वेतन के बराबर ग्रेच्युटी ही मिलेगी और इसे बढ़ाकर 30 दिन करने का कोई प्रस्‍ताव नहीं है.

सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निजी और संविदा श्रमिकों, जिन्‍होंने पांच वर्ष से कम काम किया है, के लिए ग्रेच्युटी योजना लागू करने संबंधी पूछे गए एक सवाल में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के तहत किसी कर्मचारी की नौकरी खत्‍म होने पर, मृत्यु या अपंगता अथवा निश्चित अवधि के रोजगार की समाप्ति या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी घटना के कारण होती है, तो ग्रेच्युटी के लिए 5 साल की निरंतर सेवा पूरी करना जरूरी नहीं होगा.

एक साल में ही ग्रेच्‍युटी देने पर संशय बरकरार

सरकार ने कई बार कहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) में यह नियम बनाया गया है कि कर्मचारी को एक साल काम करने पर ही ग्रेच्‍युटी का हकदार मान लिया जाना चाहिए. हालांकि, यह कानून 1 अप्रैल से लागू हो रहा है या नहीं इस पर संशय बना हुआ है. फिलहाल 4 चाल और 240 दिन तक काम करने वाला व्‍यक्ति ही ग्रेच्‍युटी का हकदार होता है.

50 फीसदी पीएफ कटौती भी स्‍पष्‍ट नहीं

ऐसा माना जा रहा था कि 1 अप्रैल, 2022 से नया लेबर कानून लागू होगा, जिसमें कर्मचारी के बेसिक वेतन का 50 तक पीएफ में काटा जाएगा. इससे सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकेगा, लेकिन हाथ में आने वाले वेतन की राशि घट जाएगी. हालांकि, इसे लागू करने पर भी सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

ग्रेच्‍युटी किसे कहते हैं

ग्रेच्युटी एक ऐसा बेनिफिट है जो Payment of Gratuity Act 1972 के तहत मिलता है. ग्रेच्युटी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या नियोक्ता (Employer) कर्मचारी की सालों की सेवाओं के बदले देता है. ग्रेच्युटी नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दी जाती है. ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन सेवा वर्ष x अंतिम वेतन x 15/26 के फार्मूले से होती है. उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी ने 20 साल नौकरी की है और उसकी लास्‍ट सैलरी 25,000 रुपये थी तो उसे 20x25000x15/26 = 2,88,461.54 रुपये ग्रेच्‍युटी रकम मिलेगी.

NPS को आकर्षक बनाने की योजना

राजस्‍थान सहित कुछ अन्‍य राज्‍यों द्वारा ओल्‍ड पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा से केंद्र सरकार दबाव में है. सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और आकर्षक बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रही है. सरकार का इरादा कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक राशि को बढ़ाने की है.

पुरानी पेंशन कर्मचारी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन पर आधारित है. इसमें कर्मचारी अपने अंतिम वेतन का 50% रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में निकाल सकता है. वहीं, एनपीएस एक डिफाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन पेंशन सिस्टम (DCPS) है. इसमें नियोक्‍ता और कर्मचारी मिलकर पेंशन के लिए एक फंड का निर्माण करते हैं.

