सरकार ने रेल कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट, किया 78 दिन के बोनस का ऐलान

नई दिल्ली. रेलवे कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली पर बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने बोनस देने का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा. यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी. इसके साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए वन टाइम ग्रांट मंजूर किया गया है.

बता दें कि रेलवे ने पिछले साल अपने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया था. एक रेलवे कर्मचारी को 30 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस बनता है. ऐसे में 78 दिन का उस कर्मचारी को लगभग 17,951 रुपये बोनस मिलेगा.

Productivity linked bonus of Rs 1,832 crores will be given to 11.27 lakh employees of railways. It will be a bonus of 78 days and Rs 17,951 will be its maximum limit: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/lBu3GJj7w1

— ANI (@ANI) October 12, 2022