नई दिल्‍ली. देश में कोविड-19 (Covid-19) के केस अब कम हो रहे हैं. इसी को देखते हुए स्‍कूल-कॉलेज खोले जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने भी अब अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम (Govt. End Work From Home) समाप्‍त कर दिया है और सभी कर्मचारियों को ऑफिस से काम करने (Work from office) को कहा है. सरकारी शैक्षणिक संस्‍थान और कार्यालयों के पूरी तरह खुलने के बाद सवाल उठने लगा है कि टीसीएस (TCS), विप्रो (Wipro), इंफोसिस (Infosys) और एचसीएल (HCL) जैसी देश की बड़ी आईटी कंपनियों सहित अन्‍य कंपनियों में वर्क फ्रॉम ऑफिस कब शुरू होता है. प्राइवेट कंपनियों ने अपने ऑफिस खोलने की अभी कोई जानकारी नहीं दी है और इनके अधिकतर कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं.

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की मंत्री जितेंद्र प्रसाद की अध्‍यक्षता में हुई एक बैठक में वर्क फ्रॉम होम को समाप्‍त कर पूरी क्षमता से केंद्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सभी कर्मचारियों को अब कार्यालय आना होगा. कार्यालयों में कोविड-19 नियमों का पूरी तरह पालन किया जाएगा.

कब खुलेंगे ऑफिस (When IT companies will start work from office)

टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और एचसीएल जैसी प्रमुख आईटी कंपनियों में वर्क फ्रॉम ऑफिस कब लागू होगा, इस बारे में इन कंपनियों ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है. संभावना जताई जा रही है कि कोविड-19 के केसों में कमी होने और सरकार द्वार कोविड प्रतिबंधों में रोज दी जा रही ढील की वजह से आईटी कंपनियां भी जल्‍द अपने ऑफिस खोल देगी.

टीसीएस जनवरी में खोलने वाली थी ऑफिस

पिछले साल कोविड-19 का ओमिक्रॉन वैरिएंट आने से पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (Tata Consultancy Services -TCS) ने वर्क फ्रॉम होम समाप्‍त कर ऑफिस खोलने की तैयारी (TCS end work from home) कर ली थी. संभावना जताई जा रही थी कि जनवरी से कंपनी के कर्मचारी ऑफिस आने लगेंगे. लेकिन, ओमिक्रॉन वैरिएंट यह योजना धरी रह गई. दिसंबर 2021 में कंपनी ने कहा कि ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को देखते हुए कंपनी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का निर्णय पूरा सोच-विचार करके ही लेगी. दिसंबर में कंपनी के 90 फीसदी कर्मचारी घर से ही काम कर रहे थे.

एचसीएल देख रही कोरोना का प्रभाव

एचसीएल टेक्‍नॉलोजीज (HCL) ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट आने पर कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने की योजना को टाल दिया था. तब कंपनी ने कहा था कि ऑफिस पूरी क्षमता से ऑफिस खोलने का निर्णय कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रभावों का आंकलन कर ही लिया जाएगा. कंपनी का कहना था कि उसके लिए उसके कर्मचारी, कांट्रेक्‍टर और उनका परिवार पहली प्राथमिकता है. जब तक खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता कंपनी वर्क फ्रॉम होम को ही प्राथमिकता देगी.

इंफोसिस लंबे समय वर्क फ्रॉम होम के पक्ष में

कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों में इंफोसिस (infosys) ने भी वर्क फ्रॉम होम (infosys work from home) को ही प्राथमिकता दी है. इकोनॉमिक टाइम्‍स में छपी एक खबर के मुताबिक इंफोसिस के एचआर हेड रिचर्ड लोबो का कहना है कि कंपनी स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा को प्राथमिकता देगी. लोबो के अनुसार कंपनी का मानना है कि काम करने का यह हाइब्रिड मॉडल आने वाले कई वर्षों तक लागू रहेगा. इससे संभावना जताई जा रही है इंफोसिस अपने कर्मचारियों को जल्‍द ऑफिस नहीं बुलाइएगी और न ही वर्क फ्रॉम होम को जल्‍द समाप्‍त (Work From Home to not End Soon) करेगी.

