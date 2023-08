कीमत पर नियंत्रण की कवायद, सरकार ने उसना चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया

नई दिल्ली. देश में बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, सरकार ने उसना चावल (Parboiled Rice) के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगा दिया है. इस कदम का मकसद पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखना और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखना है.

वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि 25 अगस्त को लगाया गया निर्यात शुल्क 16 अक्टूबर, 2023 तक प्रभावी रहेगा. सीमा शुल्क बंदरगाहों में पड़े ऐसे उसना चावल पर शुल्क छूट उपलब्ध होगी, जिन्हें एलईओ (लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर) नहीं दिया गया है और जो 25 अगस्त, 2023 से पहले वैध एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) से समर्थित हैं.

#Newsflash | #Govt imposes export duty of 20% on parboiled #rice w.e.f August 25. Exemption will be provided to parboiled rice in customs ports which have not been granted LEO and are backed by valid LCs before August 25, 2023 pic.twitter.com/RI9kRk93Ji

