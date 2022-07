इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल की टेंशन नहीं, हर्ष गोयनका ने फोटो शेयर कर दी जानकारी

नई दिल्ली. बिजनेस टाइकून और आरपीजी एंटरप्राइजेज (RPG Enterprises) के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) भारत के उन इंडस्ट्रियलिस्ट में एक हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं. उनके हर पोस्ट पर कोई न कोई दिलचस्प बात होती है, जो नेटिजन्स का दिल जीत लेती है. वह जब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई पोस्ट शेयर करते हैं वह फौरन वायरल हो जाती है. हाल ही में हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया है जहां आप आप हेल्दी खाना खा सकते हैं और बिल अपनी मर्जी से दे सकते हैं.

अपने ट्वीट में हर्ष गोयनका में मुंबई के एक रेस्टोरेंट की फोटो शेयर की है, इस रेस्टोरेंट का नाम है स्थित ग्रेटीच्यूड हाउस कैफे (Gratitude House Cafe). इस रेस्टोरेंट की खासियत के बारे में बताते हुए गोयनका ने कहा, ”ग्रेटीच्यूड हाउस कैफे, मुंबई में आपको खाने के लिए अच्छा हेल्दी खाना मिलता है. सबसे महत्वपूर्ण कि आप जो चाहें भुगतान कर सकते हैं! क्या अद्भुत कॉन्सेप्ट है.”

In Gratitude House cafe, Mumbai you get good healthy food to eat. Most important, you can pay what you want! What a wonderful concept. pic.twitter.com/dOwPPb0JZ6

ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का एक रेस्टोरेंट

गोयनका के इसी पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए श्रीराम नाम के एक यूजर ने लिखा, ”ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसी तरह का एक रेस्टोरेंट Annalakshmi है, जहां आप जो चाहें खाएं और जैसा चाहें भुगतान करें.”

Interesting! There’s one in Australia called Annalakshmi on the Swan, in Perth, Western Australia. Eat all you want, pay as you desire. Beautiful location on the docks. pic.twitter.com/IDqebQKbtm

