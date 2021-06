Grofers में हिस्सेदारी खरीद सकती है जोमैटो, ग्रोफर्स के को-फाउंडर ने छोड़ी कंपनी

नई दिल्ली. ऑनलाइन ग्रॉसरी कंपनी ग्रोफर्स (Grofers) के को-फाउंडर सौरव कुमार (Saurabh Kumar) ने कंपनी छोड़ दी है. कंपनी के दूसरे को-फाउंडर और सीईओ अलबिंदर ढींडसा (Albinder Dhindsa) ने ट्वीट करते यह जानकारी दी है. खास बात है कि सौरव कुमार ने कंपनी छोड़ने का फैसला ऐसे समय में किया जब ऑनलाइन फूड डिलिवरी फर्म जोमैटो (Zomato) इसमें हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत कर रही है.



अलबिंदर ढींडसा ने कहा कि सौरव कुमार पिछले 6 महीने से अपने पर्सनल इवोल्यूशन में निनेश करने की तैयारी कर रहे थे, ताकि वे ग्रोथ ड्राइवर से खुद को एक डिजाइनर, इनेबलर और कोच के रूप में स्थापित कर सके. अलबिंदर ढींडसा ने अपने पोस्ट में सौरव कुमार की खूब प्रशंसा की.



I've known @skgrofers for 14 years and I've spent the last 8 years building @grofers with him. Today, SK is moving on to other challenges and I wish him the very best. It has been an honour and a delight.