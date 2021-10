लगातार तीसरे महीने GST Collection 1 लाख करोड़ रुपये के पार, CGST-SGST में भी इजाफा

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि GST रेवेन्यू कलेक्शन सितंबर में 1.17 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है. लगातार तीसरे महीने में GST रेवेन्यू कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार निकल गया. सितंबर के आंकड़ों के मुताबिक, GST रेवेन्यू कलेक्शन 1,17,010 करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2021 का राजस्व संग्रह सितंबर 2020 के संग्रह से 23 प्रतिशत अधिक है.

GST रेवेन्यू ब्रेकअप

सितंबर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व 1,17,010 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी के 20,578 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी के 26,767 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी के 60,911 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 29,555 करोड़ रुपये सहित) और उपकर के 8,754 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा 623 करोड़ रुपये सहित) हैं.

Gross GST revenue collected in Sept 2021 is Rs 1,17,010 cr of which CGST is Rs 20,578 cr, SGST is Rs 26,767 cr, IGST is Rs 60,911 cr (incl Rs 29,555 cr collected on import of goods) and Cess is Rs 8,754 crore (including Rs 623 crore collected on import of goods): Govt of India pic.twitter.com/wjoLt2iYop

— ANI (@ANI) October 1, 2021