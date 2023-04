GST Collection: सरकार की कमाई में इजाफा, मार्च में जीएसटी कलेक्शन 13% बढ़ा, खजाने में आए ₹1.60 लाख करोड़

नई दिल्ली. आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. दरअसल, जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के आंकड़ों में रिकॉर्ड उछाल आया है. मार्च में देश का जीएसटी कलेक्शन 13 फीसदी बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शनिवार को यह जानकारी दी.

जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से बीते वित्त वर्ष (2022-23) का आखिरी महीना काफी शानदार रहा है. यह जीएसटी के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है.

👉 ₹1,60,122 crore gross #GST revenue collected for March 2023

👉 Second highest collection ever, next only to the collection in April 2022

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 1, 2023