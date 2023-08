नई दिल्ली. जीएसटी से सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन लगातार बेहतर हो रहा है. इस महीने लगातार पांचवीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर गया है. जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) जुलाई माह में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 1,65,105 करोड़ रुपये रहा. वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद से पांचवीं बार जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2023 में सकल माल एवं सेवा कर (GST) संग्रह 1,65,105 करोड़ रुपये रहा. इसमें केंद्रीय जीएसटी 29,773 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 37,623 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 85,930 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 41,239 करोड़ रुपये सहित) है. इसके अलावा उपकर 11,779 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 840 करोड़ रुपये सहित) रहा.

₹1,65,105 crore gross #GST revenue collected for July 2023; records 11% Year-on-Year growth

Gross #GST collection crosses ₹1.6 lakh crore mark for 5th time since inception of #GST

Revenues from domestic transactions (including import of services) are 15% higher Year-on-Year… pic.twitter.com/T7rxc15JPC

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 1, 2023