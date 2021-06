लगातार आठवें महीने GST Collection एक लाख करोड़ रुपये के पार, मई में 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मई में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) एक बार फिर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. बता दें कि यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ.



ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मई के महीने में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपये रहा. जीएसटी कलेक्शन में से सेंट्रल GST 17592 करोड़, स्टेट GST 22653 करोड़ और इंटर जीएसटी 53199 करोड़ रहा.



अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपये रहा था जीएसटी कलेक्शन



मई महीने का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले कम है. कोरोना की दूसरी लहर का असर मई के जीएसटी कलेक्शन पर भी दिखाई दे रहा है. अप्रैल माह में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1.41 लाख करोड़ रुपये हुआ था.

The gross GST revenue collected in May is Rs 1,02,709 crores of which CGST is Rs 17,592 crores, SGST is Rs 22,653 crores, IGST is Rs 53,199 crores and Cess is Rs 9,265 crores: Ministry of Finance pic.twitter.com/7a40clPVA5