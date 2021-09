इकोनॉमी के मोर्चे पर आई अच्छी खबर, लगातार दूसरे महीने GST Collection एक लाख करोड़ रुपये के पार

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की तरफ से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) एक बार फिर एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. अगस्त 2021 में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1.12 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हुआ. पिछले साल अगस्त के मुकाबले इस साल अगस्त में जीएसटी से होने वाली आमदनी 30 फीसदी ज्यादा रही है.

इससे पहले जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 1.16 लाख करोड़ रुपये था जबकि जून में जीएसटी कलेक्शन 92,849 करोड़ रुपये था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले महीनों में भी जीएसटी से होने वाली आमदनी ज्यादा रहेगी.

अगस्त में 1,12,020 करोड़ रुपये के कुल जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी की हिस्सेदारी 20,522 करोड़ रुपये रही, एसजीएसटी की हिस्सेदारी 26,605 करोड़ रुपये रही, आईजीएसटी की हिस्सेदारी 56,247 करोड़ रुपये और सेस की हिस्सेदारी 8,646 करोड़ रुपये रही.

Gross GST revenue collected in August 2021 is Rs 1,12,020 crores of which CGST is Rs 20,522 crores, SGST is Rs 26,605 crores, IGST is Rs 56,247 crores (incl Rs 26,884 crores collected on imports) & cess is Rs 8,646 crores (incl Rs 646 crore collected on imports): Finance Ministry pic.twitter.com/hCEvsyV5Uu

