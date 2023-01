GST Collection: सरकार की कमाई में इजाफा, दिसंबर में 15% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, खजाने में आए 1.49 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली. आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. दरअसल, जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को कहा कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ”दिसंबर 2022 के दौरान एकत्रित ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,49,507 करोड़ रुपये है. इसमें सीजीएसटी 26,711 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 33,357 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 78,434 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 40,263 करोड़ रुपये सहित) और सेस 11,005 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर जमा किए गए 850 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं.”

