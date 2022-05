नई दिल्ली. देश के जीएसटी कलेक्‍शन (GST Collection) ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है. दरअसल, देश में जीएसटी (GST) कानून लागू होने के बाद से अप्रैल 2022 में सरकार द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन किया गया है. इस महीने सरकार के खजाने में कुल 1,67,540 करोड़ रुपये आए हैं.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.42 लाख करोड़ रुपये हुआ था. अप्रैल में पहली बार जीएसटी कलेक्शन किसी एक महीने में 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार हुआ है.

GST Revenue collection for April 2022 highest ever at Rs 1.68 lakh crores. Gross GST collection in April 2022 is all time high, Rs 25,000 crores more that the next highest collection of Rs. 1,42,095 crores, just last month: Ministry of Finance pic.twitter.com/8EB9hlpR2U

— ANI (@ANI) May 1, 2022