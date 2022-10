आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी, लगातार सातवें महीने GST कलेक्शन ₹1.40 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली. आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई है. दरअसल, जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के आंकड़ों में एक बार फिर उछाल आया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शनिवार को कहा कि सितंबर में जीएसटी कलेक्‍शन 26 फीसदी बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है. सितंबर महीने में सरकार के खजाने में कुल 1,47,686 करोड़ रुपये आए हैं.

सितंबर 2022 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,47,686 करोड़ रुपये रहा

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सितंबर 2022 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,47,686 करोड़ रुपये रहा है. यह लगातार सातवां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

👉 ₹1,47,686 crore gross GST revenue collected in September 2022

👉 Monthly GST revenues more than ₹1.4 lakh crore for seven months in a row

👉 Revenues for the month of Sept. 2022 26% higher than the GST revenues in the same month in 2021

