GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की आज है अहम बैठक, कोरोना वैक्सीन ब्लैक फंगस की दवा पर तय हो सकता है टैक्स

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 44वीं अहम बैठक होने जा रही है. कोरोना काल में इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दरों (GST Rates) में कटौती के बारे में फैसला किया जाएगा.



बैठक में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी.



