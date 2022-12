नई दिल्‍ली. जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों कहा था कि अब किराये पर मकान लेने वालों को भी 18 फीसदी जीएसटी चुकाना होगा. इसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है कि क्‍या खुद रहने के लिए भी किराये पर मकान लेने पर आपको जीएसटी चुकाना होगा. इस बारे में सरकार की ओर से भी बयान आ चुका है और पीआईबी ने भी अपने फैक्‍ट चेक में इन तथ्‍यों की पुष्टि की थी.

पीआईबी ने जांच-पड़ताल (PIB Fact Check) के बाद बताया था कि जीएसटी परिषद का यह फैसला सिर्फ उन्‍ही प्रॉपर्टी पर लागू होगा जिनका इस्‍तेमाल बिजनेस उद्देश्‍यों के लिए किया जा रहा है. पीआईबी ने कहा है कि अगर कोई व्‍यक्ति आवासीय संपत्ति को किराये पर लेकर जीएसटी रजिस्‍टर्ड कंपनी को उसमें चलाता है तो उसे 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्‍यक्ति खुद या परिवार के रहने के लिए मकान किराये पर लेता है तो उसे जीएसटी नहीं चुकाना पड़ेगा.

Claim: 18% GST on house rent for tenants #PibFactCheck

▶️Renting of residential unit taxable only when it is rented to business entity

▶️No GST when it is rented to private person for personal use

▶️No GST even if proprietor or partner of firm rents residence for personal use pic.twitter.com/3ncVSjkKxP

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 12, 2022