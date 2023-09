नई दिल्‍ली. अर्थव्यवस्था के मोर्चे लगातार दूसरे दिन भी अच्‍छी खबर आई है. वित्‍त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी की शानदार ग्रोथ रेट के बाद जीएसटी कलेक्शन में भी अगस्त महीने में सालाना आधार पर 11 फीसदी का उछाल आया है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते महीने यानी अगस्‍त में जीएसटी संग्रहण वार्षिक आधार पर 11 फीसदी उछलकर 1.59 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी संग्रह 1.43 लाख करोड़ रुपये रहा था.

वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1,59,069 करोड़ रुपये रहा है. यह आंकड़ा साल भर पहले यानी अगस्त 2022 की तुलना में तो ज्‍यादा है, लेकिन पिछले पांच महीनों में पहली बार जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपये से कम रहा है. मार्च 2023 से लगातार जीएसटी कलेक्शन हर महीने 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो रहा था. अगस्त 2023 में सरकार को सेंट्रल जीएसटी से 28,328 करोड़ रुपये मिले. वहीं, स्टेट जीएसटी से 35,794 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड जीएसटी से 83,251 करोड़ रुपये मिले. सरकार को सेस से 11,695 करोड़ रुपये मिले, जिसमें आयात के 1,016 करोड़ रुपये शामिल हैं.

