NITI Aayog के निर्यात तैयारी इंडेक्स में गुजरात टॉप पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र व कर्नाटक

नई दिल्ली. गुजरात ने नीति आयोग (NITI Aayog) के निर्यात तैयारी इंडेक्स 2021 (Export Preparedness Index 2021) में टॉप स्थान हासिल किया है. इस इंडेक्स में दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं. सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

निर्यात तैयारी इंडेक्स में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है. इस इंडेक्स में पहले पांच राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा भी शामिल हैं. नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने शुक्रवार को इस इंडेक्स को जारी करते हुए कहा कि इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्यात के लिए सही नीति बनाने और लागू करने में मदद मिलेगी.

Niti Aayog releases the second edition of ‘Export Preparedness Index 2021’

Gujarat tops the list for the consecutive second time with export preparedness of 78.86 followed by Maharashtra with 77.14. pic.twitter.com/P1JQ1ThSgw

