नई दिल्‍ली. भारतीय रेलवे समाज के सभी वर्गों की उम्‍मीदों, अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है. अब गुवाहाटी रेलवे स्‍टेशन पर खुले एक टी-स्‍टॉल की वजह से फिर रेलवे चर्चा में है. देश के इस पहले ट्रांस टी-स्‍टॉल (Trans Tea Stall) महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) के ट्रांस टी-स्‍टॉल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए महिंद्रा ने रेलवे की इस पहल को प्रोग्रेसिव और ट्रांसफॉर्मेशनल बताया है.

इस ट्रांस टी-स्‍टॉल को ट्रांसजेंडर समुदाय चलाएगा. गुवाहाटी के भारत के पहले ट्रांस टी-स्‍टॉल को भी दो ट्रांसजेंडर ही चलाएंगे. ट्रांस टी स्टॉल गुलाबी रंग का है. यह टी स्टॉल ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन (All Assam Transgender Association) के संरक्षण में शुरू किया गया है. ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 25 दिसंबर 2015 को इस एसोसिएशन का गठन ट्रांसजेंडरसमुदाय के लोगों की आजीविका, अधिकारों और सम्मान के संरक्षण के लिए किया गया है.

कैसा है ट्रांस टी स्टॉल?

ट्रांस टी स्टॉल रेलवे स्टेशन के अन्य स्टॉल्स की तरह ही है. फर्क यही है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही इसका संचालन करेंगे. रेल यात्री स्टॉल से चाय के अलावा, खाने-पीने की अन्य चीजें जैसे कि स्नैक्स, पानी की बोतल, पैकेज्ड जूस जैसी चीजें खरीद सकते हैं.

रेल मंत्री ने फोटो किए शेयर

रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने देश के पहले ट्रांस टी स्‍टॉल की फोटो ट्विटर पर शेयर की. उन्‍होंने लिखा, ‘रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारत का पहला ‘ट्रांस टी स्टॉल’. इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ‘’यह एक छोटी सी पहल, मेरे विचार में आपके कई अन्य प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट्स की तरह ही जरूरी और ट्रांसफॉर्मेशनल है.’

👏🏽👏🏽👏🏽 This one small, initiative is, in my view, as significant & transformational as your many other progressive projects. Indian railways carries over 8 billion people. And most important, excludes no one. Bravo @AshwiniVaishnaw https://t.co/jraMFkwurA

— anand mahindra (@anandmahindra) March 14, 2023