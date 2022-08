डाक विभाग ने बांटे 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज, ऑनलाइन फ्री में मंगा सकते हैं, देखें प्रोसेस

नई दिल्ली. डाक विभाग ने देश भर में फैले अपने 1.5 लाख डाकघरों के जरिए 10 दिनों में एक करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है. एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई है. डाक विभाग 25 रुपये में एक राष्ट्रीय ध्वज बेच रहा है. बयान के अनुसार विभाग ने ऑनलाइन बिक्री के लिए पूरे देश में किसी भी पते पर राष्ट्रीय ध्वज को नि:शुल्क पहुंचाने की सुविधा प्रदान की है. अब तक नागरिकों ने ई-पोस्ट ऑफिस सुविधा के माध्यम से 1.75 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की ऑनलाइन खरीदारी की है.

बयान में कहा गया है, ‘डाक विभाग अपने 1.5 लाख डाकघरों के नेटवर्क के साथ देश के हर एक नागरिक के लिए ‘हर घर तिरंगा’ कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है. भारतीय डाक ने 10 दिनों की छोटी अवधि के भीतर डाकघरों के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से एक करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है.’

Department of Posts with its omnipresent network of 1.5 lakh Post Offices take the ‘Har Ghar Tiranga’ Campaign to every Indian citizen as it sells more than 1 crore National Flags in a short span of 10 days

Read here: https://t.co/P5Cc5i3xqn @IndiaPostOffice @DoT_India

— PIB India (@PIB_India) August 11, 2022