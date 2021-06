HDFC बैंक ग्राहक ध्यान दें! मोबाइल बैंकिंग App में आई समस्या, बैंक ने कही ये बात...

नई दिल्ली. अगर आप HDFC बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की है. एचडीएफसी बैंक ने आज 15 जून अपने ग्राहकों से कहा कि वह अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन (Mobile Banking App) के साथ कुछ गड़बड़ियों का सामना कर रहा है. बैंक इस बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ग्राहकों को सूचना दी है.



HDFC बैंक ने ट्वीट कर कहा, 'ग्राहकों से अनुरोध है कि कृपया अपने लेनदेन को पूरा करने के लिए वे नेटबैंकिंग का यूज करें. असुविधा के लिए खेद है. धन्यवाद. HDFC बैंक की कम्युनिकेशन टीम ने कहा, "हम मोबाइल बैंकिंग ऐप पर कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं. हम इसे प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं और जल्द ही अपडेट करेंगे.



We are experiencing some issues on the MobileBanking App. We are looking into this on priority and will update shortly. Customers are requested to please use NetBanking to complete their transaction. Regret the inconvenience caused. Thank you.