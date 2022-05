HDFC ने बढाई ब्याज दरें, होम लोन लेना होगा महंगा, RPLR में किया 0.30 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली. हाउसिंग लोन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड (HDFC Ltd) ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है. दरअसल, एचडीएफसी लिमिटेड ने हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी आरपीएलआर (RPLR) में शनिवार को 0.30 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की जिससे उसके मौजूदा और नए दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा हो जाएगा.

एचडीएफसी ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से रेपो रेट में की गई 0.40 फीसदी की वृद्धि के बाद उठाया है. इसके पहले आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई अन्य ऋणदाता संस्थान भी दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं.

9 मई से प्रभावी होगी नई दरें

कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘एचडीएफसी ने हाउसिंग लोन पर अपनी आरपीएलआर में 30 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि कर दी है. यह बढ़ोतरी 9 मई से प्रभावी होगी.’

HDFC increases its Retail Prime Lending Rate on Housing Loans, on which its Adjustable Rate Home Loans are benchmarked by 30 basis points with effect from May 09, 2022. pic.twitter.com/cOoBoIM1Q8

— ANI (@ANI) May 7, 2022