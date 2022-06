HDFC ने बढ़ाई ब्याज दरें, होम लोन लेना होगा महंगा, RPLR में किया 0.50 फीसदी का इजाफा

नई दिल्ली. भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी (HDFC) ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है. दरअसल, एचडीएफसी ने गुरुवार को अपनी हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट (RPLR), जिस पर एडजस्टेबल रेट होम लोन्स (ARHL) बेंचमार्क्ड है, में 50 बेसिस प्वाइंट्स यानी 0.50 फीसदी की बढ़ोतरी की है. नई दरें 10 जून, 2022 से प्रभावी होगी.

बढ़ जाएगी EMI

एचडीएफसी ने यह कदम बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से रेपो रेट में की गई 50 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि के बाद उठाया है. इस कदम से ग्राहकों के ईएमआई में वृद्धि होगी.

HDFC increases its Retail Prime Lending Rate (RPLR) on Housing loans, on which its Adjustable Rate Home Loans (ARHL) are benchmarked, by 50 basis points, with effect from June 10, 2022.

