जोखिम से बचने के लिए हेज करें और ZebPay पर पाएं बेहतरीन स्टेबल कॉइन, पढ़िए डिटेल रिपोर्ट

मुंबई . क्रिप्टो एसेट के लिए यह मंदी का दौर है. Bitcoin जैसे टॉप कॉइन की कीमत अपने ऊपरी लेवल से 50% से भी नीचे आ गई है, क्योंकि कई सारे ग्लोबल और आर्थिक कारक क्रिप्टो एसेट पर असर डाल रहे हैं. जिन लोगों ने इन कॉइन की उच्चतम कीमत पर निवेश किया है, उनके लिए बहुत बड़े घाटे को देखना वाकई निराशाजनक होगा. जो लोग सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में शामिल होना है या नहीं, उन्हें यह गिरावट, क्रिप्टो में निवेश करने के लिए हतोत्साहित कर सकती है.

स्टेबल कॉइन क्या हैं?

स्टेबल कॉइन ऐसी डिजिटल करेंसी होती हैं जो स्थिर और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त रिज़र्व एसेट, जैसे कि अमेरिकी डॉलर या सोने से जुड़ी होती हैं. उनमें, अन्य डिजिटल करेंसी की तरह ऐसे जबर्दस्त उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं कि उनकी कीमतें एक ही दिशा में लगातार स्विंग कर सकें, क्योंकि स्टेबल कॉइन की कीमतें स्टेबल स्टॉक से जुड़ी होती हैं.

इसलिए, Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी की तुलना में स्टेबल कॉइन, अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करते हैं. इसके अलावा, वे हर रोज होने वाली कॉमर्शियल गतिविधियों से लेकर एक्सचेंजों के बीच ट्रांसफ़र करने के लिए भी उपयुक्त हैं.

यही वजह है कि स्टेबल कॉइन, फिएट करेंसी की पारंपरिक दुनिया और डिजिटल करेंसी की नई दुनिया के बीच ब्रिज का काम करती हैं, क्योंकि इन्हें दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विरासत मिलती है. क्रिप्टो की दुनिया में बहुत से लोग अपने कॉइन से ब्याज अर्जित करने और यह पक्का करने के लिए कि Bitcoin या Ether जैसे कॉइन होने से उतार-चढ़ाव उनकी बैलेंस शीट पर असर न डालें, बड़ी मात्रा में पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्टेबल कॉइन का उपयोग करते हैं.

यह किसके लिए है?

कॉइन में एक जोखिम भी होता है जिसे उन लोगों के लिए उचित ठहराना मुश्किल हो सकता है जो बहुत अधिक उतार-चढ़ाव नहीं झेल सकते. इस प्रकार, अधिक पारंपरिक और जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए स्टेबल कॉइन में बिना सोचे समझे निवेश करना बिल्कुल आसान होता है. क्योंकि स्टेबल कॉइन क्रिप्टो ब्लॉकचैन का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें फिएट करेंसी की तुलना में जल्दी और बिना बैंक शुल्क के ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिससे वे और भी अधिक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं.

यहां तक ​​कि प्रो क्रिप्टो निवेशक भी अपने एसेट को विभिन्न प्रकार के कॉइन में लगाने और अत्यधिक उतार-चढ़ाव से खुद को बचाने के लिए स्टेबल कॉइन में निवेश कर सकते हैं. सचमुच, यह हमेशा के लिए एक वित्तीय सलाह है कि अपना सारा पैसा कभी भी एक ही जगह पर न लगाएं.

ZebPay टीम द्वारा किए गए एक गहन अध्ययन ने 100+ क्रिप्टो कॉइन में से कुछ बेहतरीन स्टेबल कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए प्रेरित किया है. अगर आप सोच रहे हैं कि किसे चुनना है, तो हमने कुछ सबसे बेहतरीन स्टेबल कॉइन की एक सूची तैयार की है, जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में तुरंत जोड़ सकते हैं. नीचे दिए गए इन कॉइन को देखें और अपनी पसंद के मुताबिक कॉइन चुनें.

टॉप स्टेबल कॉइन चुनने की सुविधा

अब जब आप जानते हैं कि स्टेबल कॉइन क्या हैं और वे उतार-चढ़ाव से बचाने में आपकी मदद कैसे करते हैं, तो यहां दिए गए दस बेहतरीन कॉइन को आप निवेश करने के लिए चुन सकते हैं. आप ZebPay प्लेटफॉर्म पर अपने स्टेबल कॉइन को उधार भी दे सकते हैं और आकर्षक दर पर उन्हें अपने खाते में HODLing करके अतिरिक्त रिटर्न भी अर्जित कर सकते हैं. स्टेबल कॉइन को लेने और अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो और मुनाफे को बढ़ाने की यह एक और वजह है.

यहां दिए गए स्टेबल कॉइन में से अपनी पसंद का कॉइन चुना जा सकता है .

Binance USD (BUSD)

BUSD तीन अलग-अलग ब्लॉकचेन पर मौजूद है: Ethereum, Binance Smart Chain, और Binance Chain, जो इसे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टेबल कॉइन में से एक बनाता है. इसे आप चुन सकते हैं. आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने टोकनों को इन ब्लॉकचेन के बीच स्वैप भी कर सकते हैं.

Tether (USDT)

Tether को Ethereum और Bitcoin ब्लॉकचेन पर होस्ट किए जाने वाले सबसे भरोसेमंद स्टेबल कॉइन में से एक माना जाता है. यह 2014 में स्थापित पहली स्टेबल करेंसी है और Bitcoin और Ether के बाद लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डालर के मार्केट वैल्यू वाली तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट है.

USD कॉइन (USDC)

USD कॉइन की स्थापना 2018 में हुई थी और वर्तमान में लगभग 50 बिलियन के मार्केट कैप की मार्केट वैल्यू के हिसाब से यह दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल करेंसी है. क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinbase के साथ स्थापित, USDC उन कारोबारों द्वारा सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कॉइन में से एक है जो ब्लॉकचेन स्पेस में विस्तार करना चाहते हैं, जिसके चलते यह निवेश करने के लिए एक भरोसेमंद कॉइन माना जाता है.

Pax Gold (PAXG)

Pax Gold एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन में गोल्ड को शामिल करता है. अगर आप कभी भी गोल्ड की चोरी होने की चिंता किए बिना या उसे तिजोरी में सुरक्षित रखने के लिए उच्च शुल्क का भुगतान किए बिना गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो PAXG उच्च शुल्क का भुगतान किए बिना बेस्ट क्वलिटी वाले गोल्ड का मालिक बनने के लिए नए जमाने का समाधान है.

Digix Gold (DGX)

Digix Gold, असली गोल्ड से जुड़ी एक और स्टेबल करेंसी है. Digix Distributed Autonomous Organisation गोल्ड रिज़र्व को स्टोर करता है और हर DGX को एक औंस गोल्ड के बराबर रखता है. इसका मतलब यह है कि आप अपनी DGX होल्डिंग को असली गोल्ड बार में भुना सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने कॉइन हैं.

True USD (TUSD)

True USD, सबसे पारदर्शी स्टेबल कॉइन में से एक है, क्योंकि इसका रिज़र्व पूरी तरह से Cohen & Co. (क्रिप्टोकरेंसी ऑडिट और टैक्स फर्म) द्वारा ऑडिट किया जाता है. TUSD का मार्केट कैप 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक है और यह लगातार बढ़ रहा है.

Dai (DAI)

दिसंबर 2017 में स्थापित, DAI क्रिप्टो बाजार में सबसे भरोसेमंद स्टेबल कॉइन में से एक है. अमेरिकी डॉलर के लिए सबसे स्टेबल कॉइन के रूप में स्वीकृत DAI, Ethereum क्रिप्टोकरेंसी द्वारा समर्थित है. वास्तव में, यही बात DAI को फिएट करेंसी के भरोसे के साथ एक ऐसा क्रिप्टो एसेट बनाता है जो अन्य क्रिप्टो एसेट द्वारा समर्थित है.

Palladium कॉइन (XPD)

पैलेडियम कॉइन सबसे दिलचस्प स्टेबल कॉइन में से एक है. इसकी कीमत पैलेडियम से जुड़ी होती है. पैलेडियम कॉइन की कीमत पैलेडियम की कीमत से जुड़ी होती है. इसके अलावा, आप पैलेडियम के पूरे पीस के बजाय इसके एक छोटे से हिस्से के मालिक भी बन सकते हैं.

Gemini डॉलर (GUSD)

Gemini डॉलर, यूएस रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ स्टेबल कॉइन में से एक है, जो इसे भविष्य के लिए एक शानदार विकल्प बनाता है. GUSD, न्यूयॉर्क के बैंकिंग कानूनों के साथ-साथ New York State Department of Financial Services के नियामक प्राधिकरण का पालन करता है. Gemini यूएसडी, पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बीच भरोसे को बढ़ाने पर भी काम कर रहा है.

Neutrino USD (USDN)

Neutrino USD, एल्गोरिदम-आधारित एक स्टेबल कॉइन है जिसका क्रिप्टो मूल्य अमेरिकी डॉलर की कीमत से मिलता-जुलता है. Neutrino की मांग इसलिए भी है, क्योंकि यह असल दुनिया के एसेट, जैसे कि नेशनल करेंसी या कमोडिटी के लिए स्टेबल कॉइन बनाने की सुविधा भी देती है.

अगर आप सोच रहे हैं कि इन स्टेबल कॉइन में से किसमें निवेश करें, तो हमारे पास आपके लिए सही समाधान है. भारत के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ZebPay के साथ अपना खाता खोलें. यहां आप 100 से ज़्यादा कॉइन में से अपनी पसंद के स्टेबल कॉइन में निवेश कर सकते हैं. स्टेबल कॉइन का लाभ उठाएं और ZebPay के साथ पूरे आत्मविश्वास से क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश करें. अपना खाता यहां खोलें.

