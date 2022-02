लता मंगेशकर के निधन से शोक की लहर, गौतम अडानी से लेकर आनंद महिंद्रा तक ने 'स्वर कोकिला' को ऐसे किया याद

नई दिल्ली. स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) का रविवार को निधन हो गया. वह 92 साल की थीं. वह पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाई गई थीं. पिछले 29 दिनों से वह ब्रीच कैंडी अस्तपाल में भर्ती थीं और उनकी स्थिति नाज़ुक बनी हुई थी. लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar RIP) के निधन पर दो दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है. वहीं, कॉरपोरेट जगत के कई दिग्गजों ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है.

अडानी ग्रुप के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) ने कहा कि उनकी आवाज, आकर्षण और संगीत पीढ़ियों तक कायम रहेगा. अडानी ने ट्वीट किया, ‘‘यदि किसी ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वह लता दीदी ही थीं. दीदी ने 36 भाषाओं में गाया है. अरबों लोग उनको याद करेंगे.’’

The voice, the charm, the melodies will live on for generations to come. There can be no greater tribute to our unity than Lata Didi. If anyone represented all of India, it was Lata Didi lending her incomparable voice to songs in 36 languages. She will be missed by billions. pic.twitter.com/G00eKlbDp2

