गर्मियों में घूमना चाहते हैं शिमला-मनाली की हसीन वादियां? IRCTC लाया ये शानदार टूर पैकेज, जानें कितने रुपये होंगे खर्च

मुंबई. हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियां किसी का भी मन मोह सकती हैं. अगर आप अप्रैल या मई के महीने में हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए बेहद शानदार टूर पैकेज लाया है. इस टूर पैकेज का नाम Best of Himachal है. इस पैकेज के तहत आपको चंडीगढ़, शिमला और मनाली की टूरिस्ट जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बारे में जानकारी दी है. इस पैकेज की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से होगी. इस 6 रात और 7 दिन के पैकेज के लिए किराया 44 हजार रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इसमें फ्लाइट टिकट, कैब सेवा, होटल, भोजन, ट्रैवल इंश्योरेंस आदि लगभग सब कुछ जरूरी चीजें शामिल हैं. यह पैकेज 22 अप्रैल, 6 मई और 20 मई को शुरू होगी. पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार इन तीन तारीखों में से कोई भी चुन सकते हैं.

Bask in the tranquillity of this mountain paradise. Grab #irctc‘s best of Himachal #tour #package at unbeatable prices. Book today https://t.co/FLjoBclXfa@AmritMahotsav @incredibleindia @tourismgoi #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) February 25, 2023