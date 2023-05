नहीं रहे हिंदुजा ग्रुप के चैयरमैन एसपी हिंदुजा, 87 साल की उम्र में हुआ निधन

नई दिल्ली. हिंदुजा भाइयों में सबसे बड़े और हिंदुजा ग्रुप (Hinduja Group) के चेयरमैन एसपी हिंदुजा (SP Hinduja) का 87 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया. हिंदुजा परिवार के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी. प्रवक्ता ने कहा कि एसपी हिंदुजा कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे.

प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गोपीचंद, प्रकाश, अशोक और पूरे हिंदुजा परिवार को आज हमारे परिवार के संरक्षक और हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन एसपी हिंदुजा के निधन की घोषणा करते हुए भारी दुख हो रहा है. वह परिवार के मेंटर थे. उन्होंने अपने मेजबान देश यूके और अपने देश भारत के बीच मजबूत संबंध बनाने में अपने भाइयों के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

ग्रुप के पास 14 अरब डॉलर की संपत्ति

देश में ट्रक बनाने के कारोबार के अलावा हिंदुजा ग्रुप बैंकिंग, केमिकल्स, पावर, मीडिया और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है. ग्रुप की कंपनियों में ऑटो कंपनी अशोक लीलैंड और इंडसइंड जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं. हिंदुजा बंधु चार भाई हैं. ग्रुप के पास 14 अरब डॉलर की संपत्ति है.

SP Hinduja, 87, eldest of four Hinduja brothers and Hinduja Group chairman, dies in London; he was unwell for some time: Family spokesperson

