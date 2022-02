ये है हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान! यहां की चाय को ललचाया आनंद महिंद्रा का मन

नई दिल्ली. Hindustan ki Antim Dukaan : आज दिनभर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान छाई रही. इसकी वजह हैं आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra). वे अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान से संबंधित एक पोस्ट को री-पोस्ट किया और देखते ही देखते यह दुकान वायरल हो गई.

आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा- One of the best selfie spots in India? An unmatchable slogan: “Hindustan ki Antim Dukan.” A cup of tea there is priceless. हिन्दी में इसका अर्थ ये है – भारत में सेल्फी लेने की सबसे बढ़िया जगह? बेजोड़ स्लोगन: “हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान.” यहां पर चाय के एक कप पीना भी बेशकीमती होगा.

क्यों है ये हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान?

बता दें कि द बेटर इंडिया ने एक दुकान के साथ मैगी की एक तस्वीर शेयर की थी. इस दुकान का नाम है हिन्दुस्तान की अंतिम दुकान. यह नाम इसलिए क्योंकि ये दुकान भारत और चीन के बीचे भारत के अंतिम गांव के एक छोर पर स्थित है. उसके बाद कोई दूसरी दुकान नहीं है.

यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है. गांव का नाम माणा है. माणा गांव की ये दुकान एक मशहूर सेल्फी पॉइन्ट बन गई है, क्योंकि हर सैलानी इस दुकान के नाम से रोमांचित होता है और यहां चाय और मैगी का साथ सेल्फी जरूर लेता है. मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, यह दुकान चंदेर सिंह बड़वाल ने 25 साल पहले खोली थी. बताया जाता है कि इस माणा गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुरम थी. दंतकथा है कि पांडव इसी गांव से होकर स्वर्ग की ओर गए थे.

लोगों ने दिया जबरदस्त रिस्पॉन्स

आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद कई लोगों ने इस दुकान से जुड़ी अपनी यादें और तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया. आनंद्र महिंद्रा ने फिर एक और ट्वीट करके लिखा कि उन्हें चाय की इस दुकान को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इस गांव की कई अद्भुत तस्वीरें शेयर की गई है. लोगों ने इसके बारे में लिखा “लास्ट विलेज”, “हाइएस्ट रेस्टोरेंट”, “लास्ट ढाबा” इत्यादी. आनंद महिंद्रा ने कहा कि वे उनमें से कुछ तस्वीरों को शेयर करेंगे.

