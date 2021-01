IPO: आज खुल गया एक और कमाई का मौका, जानिए निवेशकों को क्या करना चाहिए?

जनवरी 2021 का तीसरा आईपीओ आज लॉन्च हो गया है. अगर आप भी बाजार से पैसा कमाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है. बता दें Home First Finance Company का आईपीओ 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा. इस IPO के जरिए कंपनी ने 1154 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान बनाया है. इसमें 265 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर्स जारी किए हैं. इसके अलावा ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 888.72 करोड़ रुपये के शेयर जारी किए हैं.>> इस IPO के लिए कंपनी ने इश्यू प्राइस 517-518 रुपये प्रति शेयर तय किया है.>> कंपनी ने इसका लॉट साइज 28 शेयर का रखा है.>> कंपनी ने शेयर का इश्यू प्राइस 517-518 रुपए प्रति शेयर तय किया है.>> यह IPO 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा.मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, इस कंपनी के आईपीओ को सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत है. इसके अलावा स्टेबल एसेट क्वालिटी, हेल्दी रिटर्न रेशियो और पर्याप्त पूंजी की वजह से निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है.ब्रोकरेज फर्म Yes Securities का कहना है कि छोटे बेस में कंपनी का हाई ग्रोथ मोमेंटम और सक्षम कलेक्शन मैनेजमेंट के कारण इसका ग्रॉस NPA 1 फीसदी से भी कम है. वहीं, कंपनी के एसेट्स ने अच्छा रिटर्न दिया है और यह FY20 में 2.7 फीसदी रहा है. इसके अलावा इक्विटी पर करीब 11 फीसदी का रिटर्न दिया है.मनी कंट्रोल के मुताबिक, Yes Securities ने निवेशकों को इस IPO को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है. वहीं, LKP Securities ने भी कंपनी के मजबूत रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) और रिटर्न ऑन इक्विटीज (ROE) को देखते हुए इसे सब्सक्राइब करने की सलाह दी है.>> कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी.>> अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है जो पहली बार घर खरीदने वाले कस्टमर्स को उनके बजट के हिसाब से घर उपलब्ध कराती है.>> घर खरीदने और बनाने के लिए हाउसिंग लोन की भी सुविधा मिलती है.>> कंपनी का नेट प्रॉफिट 122.6% CAGR रहा है.>> कंपनी को प्राइवेट इक्विटी फर्म True North, Warburg Pincus, Aether Mauritius और Bessemer India का सपोर्ट मिलता है.