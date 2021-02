इंडिगो पेंट्स के बाद होम फर्स्ट की शानदार लिस्टिंग, 20% ऊपर 618 रुपए पर हुआ लिस्ट

इंडिगो पेंट्स (INDIGO PAINTS) के ओपनिंग के बाद बुधवार को शेयर बाजार में एक और शेयर की शानदार लिस्टिंग हुई है. होम फर्स्ट फाइनेंस (HOME FIRST FINANCE) की लिस्टिंग एनएसई पर करीब 20 फीसदी प्रीमियम के साथ 618 रुपए पर हुई. वहीं, BSE पर इसकी लिस्टिंग 612.15 रुपए पर हुई है.मुंबई स्थित हाउसिंग लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (Home First Finance Company- HFFC) का आईपीओ (IPO) 21 जनवरी को लॉन्च हुआ था. कंपनी ने इस आईपीओ के जरिए 1153.72 करोड़ रुपए जुटाए हैं. आईपीओ के लिए कंपनी ने शेयर का इश्यू प्राइस 517-518 रुपये प्रति शेयर तय किया था. यह IPO 21 जनवरी से 25 जनवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. गौरतलब है कि कंपनी का आईपीओ इश्यू 26.66 गुना भरा था. इश्यू रिटेल कोटे में 6.59 गुना भरा था. 518 रुपए के इश्यू प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप 4527 करोड़ रूपए है. इश्यू प्राइस पर P/BV 3.61 गुना है.Home First Finance एक टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है. यह निम्न और मध्यम आय वर्ग के पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों पर फोकस करती है. कंपनी मुख्यत: अपने ग्राहकों को घर बनाने के लिए लोन प्रदान करती है. 30 सितंबर 2020 तक कंपनी के ग्रॉस लोन एसेट में इस सेगमेंट के कर्जों की हिस्सेदार 92.1 फीसदी थी. वित्त वर्ष 2018-20 के बीच कंपनी के Gross Loan Assets में सालाना आधार पर 63.4 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है. ये मार्च 2018 के 1,355.93 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 सितंबर 2020 तक 3,730.01 करोड़ रुपए पर आ गई थी. housing finance market में कंपनी की काफी अच्छी पैठ है. कंपनी के पास पैसे जुटाने के Diversified चैनल हैं. इसके आलावा कंपनी के पास एक अनुभवी प्रबंधन टीम है जो कंपनी को काफी अच्छी बढ़त देता है.जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह का कहना है कि Home First Finance लंबे नजरिए से निवेश के लिए काफी अच्छा शेयर है. रियल्टी सेक्टर में तेजी की फायदा Home First Finance जैसी कंपनियों को मिलेगा. इकोनॉमी में सुधार के साथ ही लोगों की पर्चेजिंग पॉवर में बढ़त होगी. तमाम रिपोर्ट्स में घरों की खरीदारी में बढ़ोत्तरी की खबरें आ रही हैं. इसका फायदा कंपनी को मिलेगा.