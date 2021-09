सस्ते में घर खरीदने का बढ़िया मौका, 10 साल में सबसे सस्ता हो गया इंटरेस्ट रेट, चेक करें अन्य छूट समेत बैंकों की दरें

नई दिल्ली. How to take a cheap home loan? अगर आप घर खरीदने (Home buyers) का सपना देख रहे हैं अभी इसे पूरा करने का सबसे शानदार मौका है. त्योहारी सीजन से पहले देश के सबसे बड़े बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लेकर होम बिल्डर्स (Home builders) जबरदस्त छूट की पेशकश कर रहे हैं. बढ़ती मांगों को देखते हुए इस समय बैंकों ने होम पर की ब्याज दरें (Home loan interest rate) घटा दी है. आपको बता दें कि वर्तमान में होम लोन (cheapest home loan) की ब्याज दरें 10 साल के निचले स्तर पर है. ऐसे में आपको घर खरीदना सस्ता पड़ेगा.

भारतीय स्टेट बैंक, PNB, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड सहित संस्थानों ने होम लोन की दरों को 15-60 आधार अंकों से घटाकर 6.5% के बीच कर दिया है. बता दें कि 6.7% ब्याज एक दशक में सबसे निचला स्तर है.

प्राॅपर्टी बिल्डर्स दे रहे हैं भारी छूट

सिर्फ बैंक ही नहीं ग्राहकों को प्राॅपर्टी बिल्डर्स की तरफ से भी शानदार आॅफर्स दिए जा रहे हैं. बिल्डर्स घर खरीदारों के लिए छूट और उपहार की पेशकश कर रहे हैं. त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद के साथ बिल्डर्स ग्राहकों के लिए लुभावने आॅफर्स पेश कर रहे हैं. ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के पास एक बड़ी अरब बिक्री के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट है.

संपत्ति अनुसंधान फर्म जोन्स लैंग के मुख्य अर्थशास्त्री और शोध प्रमुख सामंतक दास के अनुसार, स्थिर घरेलू कीमतों और त्योहारों के मौसम से भरे बाजार को देखते हुए होम लोन की ब्याज दरों में कटौती का फैसला आवासीय बिक्री को प्रोत्साहन देगी.

जानें कहां कितनी है ब्याज दरें?

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) ने होम लोन की ब्याज दरें घटा दी हैं. LIC Housing Finance 2 करोड़ रुपये तक के होम लोन के लिए होम लोन की दर घटाकर 6.66 फीसदी कर दी है. LIC Housing Finance ने कहा कि यह दर 700 या उससे अधिक के सिबिस स्कोर वाले सभी लोन लेने वाले लोगों को इस 6.66 फीसदी की दर पर लोन मिल जाएगा. भले ही ग्राहकों का कोई भी पेशा हो लेकिन वह लोन ले सकते हैं. यह लोन 22 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक लिये गए होम लोन पर ही लागू होगी.

HDFC ने होम लोन सस्ता किया

देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक और लोन देने वाला HDFC ने फेस्टिव ऑफर के तहत होम लोन की दरों में छूट दी है. HDFC होम लोन 6.7 फीसदी की दर पर ग्राहकों को ऑफर कर रहा है. विशेष ऑफर के तहत ग्राहक एचडीएफसी होम लोन का लाभ उठा सकते हैं. बैंक ने बताया की ये नई दरें आज यानी 21 सितंबर 2021 से लागू होंगी. स्पेशल ऑफर के तहत ग्राहक HDFC होम लोन का लाभ उठा सकते हैं. ये सभी नई एप्लिकेशन पर लागू होगा. ग्राहक इस स्कीम का फायदा 31 अक्टूबर 2021 तक उठा सकते हैं.

SBI ने भी सस्ता किया होम लोन

SBI ने एक फेस्टिव ऑफर के तहत 31 मार्च तक होम लोन की दर को घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया था. कोटक महिंद्रा बैंक ने 9 सितंबर को घोषणा की कि उसने 10 सितंबर से प्रभावी होम लोन की दरों में 15 आधार अंकों की कमी की है.कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) अब 6.65 प्रतिशत प्रति वर्ष के बजाय 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है.