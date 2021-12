SBI ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा होम टॉप-अप लोन, जानिए डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, एसबीआई अपने होम लोन के टॉप-अप लोन पर खास ऑफर लेकर आया है. बैंक ने टॉप-अप लोन की ब्याज दर पर 0.25 फीसदी छूट देने के अलावा कोई प्रोसेसिंस फीस न लेने का फैसला किया है.

क्या है होम टॉप-अप लोन

टॉप-अप यानी पहले से मौजूद प्रोडक्ट पर लिया गया लोन है. ये आपको होम लोन के ऊपर लिया गया एक और लोन है. बैंक होम लोन के रीपेमेंट का पैटर्न देखकर टॉपअप लोन इश्यू करते हैं. टॉप-अप होम लोन का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी या फिर अतिरिक्त प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी किया जा सकता है. लोन के पेमेंट के साथ-साथ टॉप-अप लोन की मासिक किस्तों का पेमेंट भी करना होता है.

Avail a hassle-free home top up loan at very low rate of interest from SBI.

To know more, visit: https://t.co/o09c02m4kD #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI #SBITopUploan #HomeLoan pic.twitter.com/DqGmlOVq2y

