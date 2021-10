काम की बात- आपके Aadhaar से कितने लोगों ने ले रखा है सिम? इस तरह करें मिनटों में चेक

नई दिल्ली. आधार कार्ड (Aadhaar Card) हम सभी के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट जिसके बिना आज हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है. बता दें आप एक आधार कार्ड से 18 फोन कनेक्शन ले सकते हैं. ऐसे में अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपके आधार नंबर से किसी और शख्स ने तो फोन कनेक्शन नहीं ले रखा है तो इसको पता लगाना काफी आसान है. आप घर बैठे आसानी से इस बारे में पता कर सकते हैं.

आपको बता दें पहले एक आधार से आप 9 सिम खरीद सकते थे, लेकिन अब आप 18 सिम खरीद सकते हैं. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किए गए बदलावों के बाद आप 18 नंबर खरीद सकते हैं. ट्राई ने बताया कि कई लोगों को बिजनेस के लिए ज्यादा सिम की जरूरत होती है इसलिए इस लिमिट को बढ़ाया गया है. आधार कार्ड से कितने नंबर लिंक हैं ये पता लगाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कैसे-

इस तरह पता लगाएं आपके आधार से कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं-

>> आपको UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.

>> होम पर पेज पर Get Aadhaar पर क्लिक करें.

>> अब Download Aadhaar पर क्लिक करें.

>> यहां View More ऑप्शन पर क्लिक करें.

>> यहां Aadhaar Online Service पर जाकर Aadhaar Authentication History पर जाएं.

>> अब यहां Where can a resident chech/ Aadhaar Authentication History पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें.

>> अब नया पेज ओपन होगा यहां आधार नंबर डालें और कैप्चा एंटर करके सेंड OTP पर क्लिक करें.

>> अब यहां Authentication Type पर All को सलेक्ट करें.

>> अब आपको कब से कब तक देखना है डेट डाल सकते हैं.

>> अब यहां आपको कितने रिकॉर्ड देखने हैं एंटर करें. अब यहां ओटीपी डालकर वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करें.

>> आपके सामने नया इंटरफेस खुलेगा.

>> यहां से आप अपनी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं.

कैसे लिंक कराएं आधार को मोबाइल नंबर से

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अगर आप आधार से लिंक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा. ऑनलाइन आप लिंक नहीं कर सकते हैं. इसे लिंक करने के लिए किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा.

आधार-मोबाइल को लिंक करने का तरीका

>> आपको अपने टेलीकॉम ऑपरेटर के आउटलेट पर आधार कार्ड की अटेस्टेड कॉपी के साथ जाना होगा

>> ऑपरेटर को अपना मोबाइल नंबर दें

>> आपके रजिस्टर्ड मोबाइनल नंबर पर स्टोर एग्जीक्यूटिव एक OTP भेजेगा, इस OTP को वेरिफिकेशन के लिए आपको एग्जीक्यूटिव को देना होगा

>> इसके बाद एग्जीक्यूटिव आपके फिंगर प्रिंट लेगा, आपका टेलीकॉम ऑपरेटर आपको एक कंफर्मेशन SMS भेजेगा

>> SMS का जवाब Y लिखकर भेजना होगा, ऐसा करते ही आपका e-KYC प्रोसेस पूरा हो जाएगा