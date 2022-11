ब्लू टिक के लिए 8 डॉलर वसूलना मस्क के लिए बना सिरदर्द, दवा कंपनी को हुआ 15 अरब डॉलर का नुकसान

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) ने जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) की बागडोर अपने हाथों में ली है, तभी से इस प्लेटफॉर्म में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. एलन मस्क ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के जरिए कमाई करने की सोच रहे थे लेकिन यह दांव उनके लिए सिरदर्द बन गया है. नए सब्सक्रिप्शन के रोलआउट के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में वेरिफाइड ब्लू टिक वाले फर्जी अकाउंट्स में भारी वृद्धि देखी जा रही है.

8 डॉलर देकर कई यूजर्स ने फर्जी अकाउंट्स बना लिए. ताजा मामला इंसुलिन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी Eli Lilly से जुड़ा है. ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के चक्कर में Eli Lilly को 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है.

किसी यूजर ने 8 डॉलर देकर Eli Lilly के नाम पर ब्लू टिक ले ली. इस फेक अकाउंट से ट्वीट कर दिया कि अब इंसुलिन फ्री में मिलेगी. इसके बाद शुक्रवार को Eli Lilly के मार्केट कैप में 15 अरब डॉलर की गिरावट आ गई.

We apologize to those who have been served a misleading message from a fake Lilly account. Our official Twitter account is @LillyPad.

— Eli Lilly and Company (@LillyPad) November 10, 2022