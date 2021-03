PF अकाउंट में UAN नंबर ऐसे करें एक्टिवेट, EPFO ने बताया सही प्रोसेस

अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि मौजूदा समय में UAN नंबर बहुत जरूरी हो गया है. EPF का पैसा चेक करने के लिए हर सब्सक्राइबर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दिया जाता है. इस UAN के जरिेए आप अपना बैलेंस, PF अकाउंट को ऑपरेट करना हो, या कोई अन्य सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह नंबर पूरे सेवाकाल में एक ही मिलता है. UAN 12 अंकों का एक नंबर होता है. जिसे EPFO जारी करता है. आप चाहें जितनी नौकरी बदल लें. जैसे ही कोई नया सदस्य जुड़ता है. EPFO उस नए सदस्य को नया EPFO नंबर जारी कर देता है.पीएफ खाताधारक ऐसे हैं जिन्हें अपना यूएएन नंबर नहीं मिला है या फिर, जिन्हें मिला है उन्होंने इसे एक्टिवेट नहीं किया है. आपको बता दें कि नौकरीपेशा के लिए UAN नंबर काफी अहम है. इसके जरिए ही प्रोविडेंट फंड अकाउंट की डीटेल्स पता की जा सकती है. अगर आपको अपना UAN नहीं पता है तो EPFO की वेबसाइट से इसे पता कर सकते हैं.>> सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक पोर्टल https://epfindia.gov.in/site_en/ पर विजिट करना होगा.>> अब आपको our services पर क्लिक करना होगा.>> इसके बाद For Employees में क्लिक करें.>> फिर इसके बाद Member UAN/online services पर क्लिक करना होगा.>> अब आपका UAN पोर्टल पर जाना होगा. आपको मोबाइल नंबर और PF मेंबर ID दर्ज करनी होगी.>> अब आपको Get authorization PIN पर क्लिक करना होगा.>> फिर PIN नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा, अब OTP दर्ज करें.>> फिर Validate OTP पर क्लिक करें. इसके बाद आपका UAN एक्टिवेट हो जाएगा.एक बार UAN एक्टिवेट हो जाने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा. UAN के जरिए आप ऑनलाइन PF ट्रांसफर, बैलेंस चेक और विदड्रॉ की सुविधा मिलती है. आपके पुराने और नए सभी अकाउंट इस UAN में दिखाई देते हैं.कर्मचारी अपने PF खाते की जानकारी के लिए EPFO ने कई सेवाएं शुरू की हैं. यूजर अपने PF खाते की जानकारी फोन से भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको 011 229 01 406 नंबर पर सिर्फ मिस्ड कॉल देनी होगी. लेकिन याद रखें कि आप जिस फोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, वह EPFO में रजिस्टर्ड होना चाहिए. SMS से भी यह जानकारी हासिल की जा सकती है. SMS सर्विस के लिए UAN पोर्टल में एक्टिव सदस्य अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7738299899 नंबर पर 'EPFOHO UAN ' लिखकर भेजना होगा. खास बात ये हैं कि ये सुविधा 10 भाषाओं में उपलब्ध है.