Ration Card में इस तरह जोड़ें पत्नी और बच्चे का नाम, फ्री अनाज के अलावा मिलेंगे कई बड़े फायदे

नई दिल्ली: राशन कार्ड (Ration Card) में अगर आपको किसी नए फैमिली मैंबर का नाम जुड़वाना है तो आप यह काम आसानी से कर सकते हैं. आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से नए सदस्य का नाम जुड़वा (how to add name in ration card online) सकते हैं. कोरोना महामारी में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के अलावा कई खास सुविधाएं दी हैं. आइए आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं-

राशन कार्ड (Ration Card) के जरिए फ्री और सस्ते राशन के अलावा और भी कई तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं. इस कार्ड को आप एड्रेस प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा पहचान पत्र की तरह का इसका प्रयोग किया जा सकता है. बैंक से जुड़े काम हो या फिर गैस कनेक्शन लेना हो सभी जगह आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. वोटर आईडी कार्ड बनवाने के साथ ही अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए जरुरी डॉक्युमेंट्स–

1. यदि किसी बच्चे का नाम जुडवाना है तो आपको घर के मुखिया का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे के माता पिता दोनों का आधार कार्ड की जरूरत होगी.

2. अगर घर में शादी के बाद आई बहु का नाम जुड़वाना हो तो महिला का आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट (शादी का प्रमाणपत्र), पति का राशन कार्ड (फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों) और पहले माता पिता के घर में जो राशन कार्ड था उसमें से नाम हटाने का प्रमाण पत्र चाहिए होगा.

इस तरह ऑनलाइन जोड़ें नाम-

>> आपको अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा.

>> अगर आप यूपी (https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx) से हैं तो इस साइट के लिंक पर जाना होगा.

>> अब आपको लॉगइन आईडी बनानी होगी, अगर पहले से लोगों आईडी है तो उससे लॉग इन कर लें.

>> होम पेज पर, नए सदस्य का नाम जोड़े विकल्प दिखाई देगा.

>> इस पर क्लिक करके अब आपके सामने नया फॉर्म आ जाएगा.

>> यहां अपने परिवार के नए सदस्य की सभी जानकारी को सही-सही भरें.

>> फॉर्म के साथ आपको जरुरी डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी.

>> फॉर्म सब्मिट के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा.

>> इससे आप इसी पोर्टल में अपने फॉर्म को ट्रैक कर सकते है.

>> फॉर्म और दस्तावेज को अधिकारी चेक करेंगे. अगर सब सही रहा तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पोस्ट के जरिए राशन कार्ड आपके घर पहुंचा दिया जाएगा.

राशन में नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया –

>> आपको अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति केंद्र में जाना होगा.

>> अब बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को साथ लेकर जाएं.

>> वहां आपको नए सदस्य का नाम जुड़वाने वाला फॉर्म लेना होगा.

>> फॉर्म में सभी डिटेल जानकारी को फिल करें.

>> अब दस्तावेज के साथ फॉर्म को भी विभाग में जमा कर दें.

>> आपको यहां कुछ आवेदन शुक्ल भी जमा करना होगा.

>> फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी आपको एक रिसिप्ट देंगे, जिसे आप संभाल कर रखें.

>> इस रिसिप्ट के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

>> अधिकारी आपके फॉर्म की जांच करेंगें और डॉक्यूमेंट का सत्यापन के बाद कम से कम 2 हफ्ते में आपका राशन आपको घर पर मिल जाएगा.