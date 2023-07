हाइलाइट्स पासपोर्ट बनवाने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 1500 रुपये फीस देनी होती है. आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के जरिए पासपोर्ट भेजा जाता है.

नई दिल्ली. जब भी आप देश के बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है. इसके बिना आप वैध तरीके से देश के बाहर नहीं जा सकते हैं. अगर आप घूमने के लिए या किसी और काम से भारत से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इसे घर बैठे आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको वर्तमान एड्रेस का प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. आइए जानते हैं कि आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितना खर्च आता है.

ये भी पढ़ें – Credit Card का ज्यादा करते हैं इस्तेमाल तो हो जाएं सावधान! आपके ऊपर है इनकम टैक्स की नज़र

पासपोर्ट के लिए कैसे करें अप्लाई?

ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले Passport Seva वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा. अगर आपका पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो उसे लॉगइन कर सकते हैं. इसके बाद Apply for Fresh Passport/ Re-issue of Passport पर क्लिक करें. यहां एप्लिकेशन में पूछी गई सभी डिटेल्स को भरकर Submit कर दें. फिर होम पेज पर जाएं और View Saved/Submitted Applications पर क्लिक करें. इसके बाद Pay and Schedule Appointment पर क्लिक करें. अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद पेमेंट करें और उसकी रीसीट को डाउनलोड कर लें. इसके बाद Print Application Receipt पर क्लिक करके प्रोसेस पूरा करें.

पासपोर्ट बनवाने में कितना आएगा खर्च?

फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 1500 रुपये फीस देनी होती है जिसमें आपको 36 पेज का अतिरिक्त बुकलेट समेत 10 साल की वैधता मिलती है. वहीं अगर आपको तत्काल पासपोर्ट की जरूरत है तो इसके लिए 2000 रुपये फीस देनी होती है. इसके अलावा अगर आप नाबालिग बच्चे के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देनी होती है. बच्चों के लिए तत्काल में पासपोर्ट बनवाने के लिए भी आपको 2000 रुपये फीस देनी होती है.

कितने दिनों में मिलेगा पासपोर्ट?

पासपोर्ट के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर कोई भी यूटिलिटी बिल, इनकम टैक्स अस्सेमेंट ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और पैरेंट्स पासपोर्ट कॉपी दे सकते हैं. वहीं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एप्लिकेशन भरते समय आपके द्वारा दिए गए एड्रेस पर स्पीड पोस्ट के जरिए पासपोर्ट भेजा जाता है. नॉर्मल पासपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग का समय 30 से 45 दिन का होता है. वहीं, तत्काल मोड के तहत किए गए आवेदनों के लिए पासपोर्ट आवेदन का समय 7 से 14 दिन है.

Tags: Abroad Education, Business news, Business news in hindi, Foreign workers, Online Order, Passport, Tips and Tricks