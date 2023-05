Instant PAN card: 9 मिनट में घर बैठे बनवाएं पैन कार्ड, वो भी बिल्कुल फ्री, नंबर भी हाथों हाथ हो जाएगा जनरेट

हाइलाइट्स पैन कार्ड 10 डिजिट का एक नंबर होता है. जिसे आयकर विभाग जारी करता है. जानें कैसे घर बैठे पैन कार्ड प्राप्त करें.

नई दिल्ली. वैसे तो आप सभी जानते होंगे आज के समय में किसी भी फाइनेंशियल या बैंकिंग से जुड़े कामकाज के लिए पैन कार्ड (PAN card) की जरूरत सबसे पहले होती है. ऐसे में अगर पैन कार्ड न हो तो काफी दिक्कत हो जाती है. लेकिन बता दें कि सरकार ने एक ऐसी व्य​वस्था की है, जिससे महज 9 मिनट में घर बैठे यह जरूरी डॉक्युमेंट बनवाया जा सकता है और वो भी बिल्कुल फ्री में. इस प्रोसेस से पैन कार्ड नंबर भी तुरंत ही जनरेट हो जाएगा.

बता दें कि पैन कार्ड 9 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग (Department of Income Tax) जारी करता है. आज सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है और उसके बाद यह भी जानेंगे कि आखिर कैसे घर बैठे पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

करदाता को ई पैन आधार कार्ड के आधार पर दिया जाएगा. इसलिए आधार में दी गई सभी जानकारी, नाम, जन्मतिथि, लिंग सब एकदम सही होना चाहिए. ई पैन और आधार की जानकारी मैच करनी चाहिए. करदाता को अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी देना होगा. इसी पर वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी आएगा. ये मोबाइल नंबर वेरिफाइड होना चाहिए.

ये भी पढ़ें: बच्‍चों के नाम करना है निवेश, तो ये स्‍कीम होंगी बेस्‍ट, रोज बचाएं और लाखों कमाएं

कैसे करें इंस्टेंट ई पैन के लिए अप्लाई? (How to apply for Instant e PAN)

ई पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

क्विक लिंक्स में सबसे ऊपर आ रहे Instant e PAN पर क्लिक करें.

इसके बाद दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. फिर अप्लाई इंस्टैंट ई पैन पर पर क्लिक करें.

इसके बाद यूजर को बताया जाएगा फॉर्म भरते वक्त क्या गलतियां नहीं करनी हैं.

अब न्यू ई पैन पेज पर अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद कन्फर्म चेकबॉक्स चुनें और जारी रखें पर क्लिक करें.

ओटीपी वैलिडेशन पेज पर ‘मैंने शर्तों को पढ़ लिया है और आगे बढ़ने के लिए सहमत हूं’ पर क्लिक करें.

अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें.

UIDAI के साथ आधार की जानकारी को वेरिफाई करने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें.

वैलिडेशन आधार डिटेल पेज पर ‘मैं चेकबॉक्स को स्वीकार करता हूं’ का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें.

इसके साथ ही आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भी एक पुष्टिकरण मेसेज मिलेगा.

भविष्य के लिए एक्नॉलेजमेंट आईडी को नोट कर लें.

कैसे डाउनलोड करें ई पैन? (How to Download e PAN)

अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से e Filing portal में लॉग इन करें.

अपने डैशबोर्ड पर सर्विस > ई पैन देखें / डाउनलोड करें पर क्लिक करें.

अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और जारी रखें पर क्लिक कर दें.

ओटीपी वैलिडेशन पेज पर अपने आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें.

अब आप अपने ई पैन की स्थिति देख पाएंगे.

अगर नया ई पैन जेनरेट और आवंटित किया गया है, तो कॉपी डाउनलोड करने के लिए ई पैन डाउनलोड करें.

Tags: Aadhaar pan linking deadline, Business news in hindi, Pan card