प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है. इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है. अगर आपने भी अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो ऐसे करें आवेदन...3 लाख तक सालाना इनकम वालों को EWS सेक्शन 6.5 प्रतिशत सब्सिडी3 लाख से 6 लाख सालाना आय वालों को LIG 6.5 प्रतिशत सब्सिडी6 लाख से 12 लाख सालाना आय वालों को MIG1 4 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडी12 लाख से 18 लाख सालाना आय वालों को MIG2 सेक्शन में सब्सिडी का लाभ मिलता है 3 प्रतिशत की क्रेडिट लिंक सब्सिडीइस योजना के अंतर्गत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है. केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है, जिसे 25 जून, 2015 को शुरू किया गया था.>> इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट https://pmaymis.gov.in/ लॉग इन करें.>> अगर आप LIG, MIG या EWS कैटेगरी में आते हैं तो अन्य 3 कंपोनेंट पर क्लिक करें.>> यहां पहले कॉलम में आधार नंबर डालें. दूसरे कॉलम में आधार में लिखा अपना नाम डालें.>> इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको पूरी पर्सनल डिटेल जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी देनी होगी.>> इसके साथ ही नीचे बने एक बॉक्स पर, जिस पर यह लिखा होगा कि आप इस जानकारी के सही होने को प्रमाणित करते हैं, क्लिक करें.>> सभी जानकारी भरकर सबमिट करने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा.>> इसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट करें.>> एप्लीकेशन फॉर्म की पीस 100 रुपये है. वहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 5000 रुपये बैंक में जमा कराना पड़ेगा.प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक सबको घर मिल जाए. इस योजना के तहत प्रॉपर्टी वालों के साथ ही बिना प्रॉपर्टी वाले और झुग्‍गी बस्तियों में रहने वाले लोग भी फायदा ले सकते हैं.>> पीएम आवास योजना के तहत आप अपना स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं.>> ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा.>> इसके बाद आपको Citizen Assessment पर क्लिक करना है.>> इसके बाद Track Your Assessment Status पर क्लिक करने से नया पेज खुलेगा.>> इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.>> इसके अलावा आप By Name, Father Name, Mobile No में किसी एक पर क्लिक करें.>> आपके चुने गए ऑप्शन में आपको अपने राज्य, शहर, जिला, अपना, पिता का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.>> इसे सब्मिट करने पर एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा.